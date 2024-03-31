Yaraları iyileştiren mucize besin! Doğal kolajen kaynağı...

Ağız Sağlığını Destekler: Propolis, içerdiği antimikrobiyal özellikler nedeniyle ağız sağlığını destekleyebilir. Diş eti iltihabı gibi ağız problemlerine karşı koruyucu olabilir, diş çürüklerine ve plak oluşumuna karşı mücadele edebilir ve genel olarak ağız hijyenini destekleyebilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Propolis, içerdiği aktif bileşenler aracılığıyla bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bağışıklık sisteminin aktivitesini artırabilir, vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı direncini artırabilir ve genel olarak vücudu koruyucu bir kalkan oluşturabilir.