Canan Karatay uyardı! Meğer hep yanlış içmişiz! Eğer böyle tüketilirse…

Sindirimi Destekleme: Bazı çay çeşitleri, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve sindirim sorunlarını hafifletebilir. Özellikle nane çayı ve rezene çayı sindirim sorunlarına iyi gelebilir.

Ancak, her şeyde olduğu gibi çayın aşırı tüketiminin de bazı olumsuz etkileri olabilir. Özellikle aşırı kafein alımı, uyku problemleri, sinirlilik ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle, çayın sağlık faydalarından en iyi şekilde faydalanmak için dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.