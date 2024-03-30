Hep çöpe atıyorduk! Sıvı yağ kapakları bakın ne işe yarıyormuş...

Sıvı yağ tenekelerinin veya bidonlarının kapaklarının hemen altında bulunan sarı veya şeffaf halkalara dikkat ettiniz mi? Bu halkalar sadece dekoratif bir öğe değil, aynı zamanda ekonomik bir amaca hizmet ederler. Bu halkaların ne işe yaradığını öğrendiğinizde, çöpe attığınıza pişman olacaksınız.