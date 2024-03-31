Yiyen 100 yaşına kadar yaşıyor! En fazla kalsiyum bu besindeymiş...

Kemik Sağlığı: Kefir, kalsiyum ve diğer mineraller açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sindirim Sistemi Enfeksiyonlarının Önlenmesi: Kefirde bulunan probiyotikler, zararlı bakterilerin büyümesini engelleyerek sindirim sistemi enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir.