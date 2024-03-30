Uzmanı açıkladı! Dişlerin arasında oluşan siyah üçgenlerin sebebi...

Dr. Abdul Azizi, "Dişlerinizin arasındaki siyah üçgenler doğası gereği tehlikeli değildir ancak diş eti hastalığı veya diş eti çekilmesi gibi ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir." Genetik ve diş yapısı sebebiyle oluşan siyah üçgenlerin sebebi, kötü ağız bakımı değildir.

Ancak, siyah üçgen varsa hijyene daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Çünkü, gıda artıkları bu bölgeye yerleşip diş ve diş eti sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.