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Uzmanı açıkladı! Dişlerin arasında oluşan siyah üçgenlerin sebebi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Uzmanı açıkladı! Dişlerin arasında oluşan siyah üçgenlerin sebebi...

Bembeyaz inci gibi dişlere sahip olmak ve Hollywood gülümsemesine kavuşmak herkesin arzusudur. Ancak bu, kolay bir süreç değildir. Sıralanmış gibi düzgün ve bembeyaz dişlere sahip olabilmek için düzenli bakım ve iyi bir genetik şarttır. Eğer dişleriniz arasında siyah üçgenler görüyorsanız, bu diş sağlığınız için bir uyarı işareti olabilir. İşte dişlerin arasındaki üçgenleri sebebi...

Dişler arasındaki boşluklar genellikle diş eti çizgisinin yanında yer alır. Bu boşluklar, diş etlerinin çekilmesiyle veya dişlerin arasında oluşan doğal boşluklarla ilişkilendirilebilir. Diş Hekimi Dr. Abdul Azizi, bu siyah üçgenlerin nedenlerini açıkladı.

Dr. Abdul Azizi, "Dişlerinizin arasındaki siyah üçgenler doğası gereği tehlikeli değildir ancak diş eti hastalığı veya diş eti çekilmesi gibi ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir." Genetik ve diş yapısı sebebiyle oluşan siyah üçgenlerin sebebi, kötü ağız bakımı değildir.

Ancak, siyah üçgen varsa hijyene daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Çünkü, gıda artıkları bu bölgeye yerleşip diş ve diş eti sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

SİYAH ÜÇGEN OLUŞUMUNUN 3 ÖNEMLİ NEDENİ!

◼Normalde diş köklerini kaplayan diş eti dokusunun çekilerek diş kökünün bir kısmının açığa çıkmasıyla ortaya çıkan diş eti çekilmesidir.

◼Diş eti hastalıkları, dişlerin etrafındaki kemik desteğinin kaybına yol açabilir, bu da diş etlerinin dişlerden çekilerek açık alanlar bırakmasına neden olabilir.

◼Yaşlandıkça diş eti dokusundaki ve kemik yoğunluğundaki değişikliklerin siyah üçgenlere katkıda bulunabileceğini söylüyor.

◼Ağız hijyenini iyi tutmak, düzenli diş muayenesi yaptırmak, diş ipi kullanmak, sigara içmekten kaçınmak, ortodontik tedavi yoluyla yanlış hizalanmış dişleri düzeltmek ve genel olarak altta yatan sağlık koşullarını yönetmek yardımcı olabilir.

◼Ancak, tüm bunlara rağmen siyah üçgen görünümüne sahipseniz, Dr. Abdul, potansiyel tedavi seçeneklerini bir diş hekimi veya ortodontist ile görüşmenizi öneriyor.

◼Bu seçenekler arasında dişlerin yapıştırılması, diş kaplamaları, diş eti grefti uygulanması veya dişlerin hareket ettirilmesi ve boşlukların kapatılması için ortodontik tedavi uygulanması yer alabilir.

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