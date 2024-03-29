İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyan yöntem! Evdeki 2 malzeme yetiyor...

Yumurta Akı Kürü: Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karışımıyla hazırlanan bu kür, istenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulmayı hedefler. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra masaj yaparak cilde uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Haftada dört kez düzenli olarak uygulandığında, tüylenmede belirgin bir azalma gözlenebilir.