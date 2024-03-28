Salçaya bir çay bardağı dökün! Küften eser kalmayacak

Üzerini Yağla Kaplayın: Salçanın üzerini her kullanım sonrasında ince bir tabaka zeytinyağı veya sıvı yağ ile kaplayın. Bu, salçanın oksijenle temasını azaltarak küflenme sürecini yavaşlatır.

Küçük Porsiyonlar Halinde Saklayın: Salçayı büyük miktarlarda satın aldıysanız, kullanmadan önce küçük porsiyonlara ayırın ve buzdolabında saklayın. Böylece açılan salçanın tamamıyla teması engellenir ve daha uzun süre taze kalır.