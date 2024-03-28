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Pahalı krem ve serumlara servet dökmeye gerek yok! Evde bulunan iki ürünler Göz Altı Koyu Halkalara veda edin

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Pahalı krem ve serumlara servet dökmeye gerek yok! Evde bulunan iki ürünler Göz Altı Koyu Halkalara veda edin

Göz altlarınızdaki koyu halkalardan kurtulmak için çoğu kişi pahalı kremlere ve serumlara başvurarak tonlarca para harcıyor. Oysaki mutfağınızdaki iki basit malzeme ile göz altı halkalarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte merak edilen kür

Göz altındaki koyu halkalar, uykusuzluk, genetik faktörler ve güneş hasarı gibi birçok nedenden dolayı oluşabilir. Bu halkalardan kurtulmak için birçok krem ve serum kullanılsa da, bazı doğal yöntemler de oldukça etkili olabilir. Bu yazıda, göz altı halkalarını aydınlatmak ve canlandırmak için uygulayabileceğiniz patates ve salatalık yöntemini sizlerle paylaşacağız. İşte malzemeler ve tarifler…

İKİ MALZEME YETERLİ!

1 adet küçük patates

1 adet salatalık

NASIL UYGULANIR?

- Patates ve salatalığı iyice yıkayın ve ince dilimler halinde kesin.

- Dilimlediğiniz patates ve salatalığı buzdolabında 15 dakika soğutun.

- Soğuyan patates ve salatalığı rendeleyin ve suyunu sıkın.

- Elde ettiğiniz sebze suyunu buzdolabında 5 dakika daha soğutun.

- Temiz bir pamuk pedini sebze suyuna batırın ve göz altlarınıza yerleştirin.

- Pamuk pedleri 15 dakika boyunca gözlerinizde tutun.

- Gözlerinizin iç köşesinden kaz ayaklarına doğru hafifçe vurarak kan dolaşımını artırın.

KÜRÜN FAYDALARI NELER?

- Patates ve salatalık suyu, göz altı bölgesini nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olur.

- Ciltteki koyu halkaları ve şişlikleri azaltır.

- Cilt tonunu eşitler ve göz altı bölgesini aydınlatır.

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