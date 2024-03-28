Ev yapımı doğal pastil tarifi! Boğaz ağrısını anında geçiriyor...
Mevsim hastalıklarıyla mücadele etmek için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal pastil tarifleri, şifa deposu doğal malzemelerle dolu. Ev yapımı pastiller, boğaz ağrısını hafifletmek ve öksürüğü önlemek için etkilidir. İşte, tarifi...
Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu doğal pastiller, hem lezzetli hem de etkili bir şekilde mevsim rahatsızlıklarına karşı mücadelede yardımcı oluyor. İşte ev yapımı pastil tarifi...
Malzemeler:
-1 su bardağı bal
-1 yemek kaşığı taze limon suyu
-1 çay kaşığı toz zencefil
-1 çay kaşığı toz zerdeçal
-1 çay kaşığı toz karabiber
-1 çay kaşığı toz tarçın
-1 çay kaşığı toz zencefil
-1 çay kaşığı toz kakule (isteğe bağlı)
Yapılışı:
-Bir tencereye balı ekleyin ve kısık ateşte ısıtın.
-Isınan balın içine taze limon suyunu ekleyin ve karıştırın.
-Ardından diğer tüm baharatları ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.
-Hazırladığınız karışımı, yağlı kağıt veya silikon kalıplar yardımıyla küçük pastil şekilleri halinde oluşturun.
-Pastilleri biraz dondurucuda bekletin ve sertleşmelerini sağlayın.
-Son olarak, sertleşen pastilleri hava geçirmez bir kap içinde saklayın ve gerektiğinde kullanın.
Bu ev yapımı pastiller, öksürük, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsim rahatsızlıklarına karşı koyarken aynı zamanda doğal ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Şifa niyetine tüketebileceğiniz bu pastillerle hastalıklara elveda diyebilirsiniz.
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