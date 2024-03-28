Ev yapımı doğal pastil tarifi! Boğaz ağrısını anında geçiriyor...

Yapılışı:

-Bir tencereye balı ekleyin ve kısık ateşte ısıtın.

-Isınan balın içine taze limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

-Ardından diğer tüm baharatları ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.

-Hazırladığınız karışımı, yağlı kağıt veya silikon kalıplar yardımıyla küçük pastil şekilleri halinde oluşturun.

-Pastilleri biraz dondurucuda bekletin ve sertleşmelerini sağlayın.

-Son olarak, sertleşen pastilleri hava geçirmez bir kap içinde saklayın ve gerektiğinde kullanın.

Bu ev yapımı pastiller, öksürük, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsim rahatsızlıklarına karşı koyarken aynı zamanda doğal ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Şifa niyetine tüketebileceğiniz bu pastillerle hastalıklara elveda diyebilirsiniz.