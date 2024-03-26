Sakın ağzınıza sürmeyin! Kolesterolü fırlatıyor...

KÖTÜ KOLESTEROLÜ (LDL) YÜKSELTİYOR!

Bir eczacı, genellikle sabahları ilk iş olarak tüketilen bir gıda maddesinden "kaçınılması gerektiği" konusunda uyardı. Neyse ki bunun yerine kalp açısından sağlıklı bir alternatif de önerdi.

Eczacı Abbas Kanani, şunları söyledi: "Kolesterolü yüksek olan kişiler hamur işlerinden kaçınmalıdır. Tereyağı ve sıvı yağlar gibi doymuş yağlar yüksek olma eğilimindedirler, ilave şeker içerirler ve genellikle besin değerleri düşüktür." Tereyağlı kahvaltı yiyeceklerinde bulunan doymuş yağlar, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol olarak da bilinen "kötü" kolesterolünüzü yükseltir.

Kanınızda çok fazla kolesterol bulunması, atardamarlarınızda yağlı maddenin birikmesine neden olarak damarların tıkanmasına neden olabilir. Bu, kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi artırır.