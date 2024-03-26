Sakın ağzınıza sürmeyin! Kolesterolü fırlatıyor...
Uzmanlar, kahvaltıda tüketilen bazı yiyeceklerin kolesterol seviyelerini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yüksek kolesterol seviyelerinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirtiyorlar ve doğru beslenme seçimlerinin önemini vurguluyorlar. İşte kahvaltıda tüketilmemesi gerek o yiyecek...
Kolesterol, vücut için gerekli bir yağ türüdür ancak yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve dengeli bir beslenme alışkanlığına sahip olmak, kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmada önemli bir rol oynar. Peki kolesterol neden yükselir? İşte detaylar...
KÖTÜ KOLESTEROLÜ (LDL) YÜKSELTİYOR!
Bir eczacı, genellikle sabahları ilk iş olarak tüketilen bir gıda maddesinden "kaçınılması gerektiği" konusunda uyardı. Neyse ki bunun yerine kalp açısından sağlıklı bir alternatif de önerdi.
Eczacı Abbas Kanani, şunları söyledi: "Kolesterolü yüksek olan kişiler hamur işlerinden kaçınmalıdır. Tereyağı ve sıvı yağlar gibi doymuş yağlar yüksek olma eğilimindedirler, ilave şeker içerirler ve genellikle besin değerleri düşüktür." Tereyağlı kahvaltı yiyeceklerinde bulunan doymuş yağlar, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol olarak da bilinen "kötü" kolesterolünüzü yükseltir.
Kanınızda çok fazla kolesterol bulunması, atardamarlarınızda yağlı maddenin birikmesine neden olarak damarların tıkanmasına neden olabilir. Bu, kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskinizi artırır.
Daha da kötüsü, yüksek kolesterolü olan birçok kişi, bu sorunlar ortaya çıkana kadar kolesterol düzeylerinin çok yüksek olduğunu bile bilmiyor. Sağlıklı beslenme seçimleri bu riski dengeleyebileceğinden eczacı bunun yerine farklı bir kahvaltının denenmesini önerdi.
Kanani, kalp sağlığına faydalı bazı malzemelerle sade beyaz yoğurt tüketmeyi tavsiye etti. Şöyle konuştu: "Böğürtlen ve çilek gibi meyveler özellikle iyidir çünkü vücudunuzdaki kan kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olurlar. Tatlıya düşkünseniz, az miktarda bal da ekleyebilirsiniz; bu da faydalı olabilir ve kolesterol düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Badem, ceviz gibi tuzsuz kuruyemişleri de ekleyebilirsiniz. Bunlar iyi bir doymamış yağ kaynağıdır ve doymuş yağ oranı da düşüktür."
Kolesterol düşüren besinler tüketerek sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyebilirsiniz.
İşte kolesterolü düşüren bazı besinler:
Yulaf: Yulaf lif bakımından zengindir ve düzenli olarak tüketildiğinde kolesterol seviyelerini düşürebilir.
Badem ve Fındık: Yapılan araştırmalar, badem ve fındık gibi yağlı tohumların düzenli tüketiminin LDL (kötü) kolesterolü azaltabileceğini göstermektedir.
Zeytinyağı: Zeytinyağı, sağlıklı yağlar bakımından zengin olup LDL kolesterolü düşürebilir ve HDL (iyi) kolesterolü artırabilir.
Balık: Somon, sardalya, ton balığı gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağlar, kolesterol seviyelerini düzenleyebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.
Meyve ve Sebzeler: Renkli meyve ve sebzeler antioksidanlar ve lifler açısından zengindir. Özellikle elma, armut, brokoli, ıspanak gibi besinler kolesterolü düşürebilir.
Soya Ürünleri: Soya fasulyesi ve soya ürünleri, bitkisel protein ve lif bakımından zengindir. LDL kolesterol seviyelerini azaltabilirler.
Yumurta Akı: Yumurta akı, doymamış yağlar ve protein açısından zengindir ve doymuş yağ içeriği daha düşüktür. Bu nedenle kolesterol düşürücü etkiye sahip olabilir.
Bu besinler, düzenli olarak tüketerek kolesterol seviyelerini dengeleyebilir ve kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ancak, sağlık durumunuzla ilgili özel bir sorununuz varsa veya diyetinizi değiştirmeyi düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmalısınız.
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