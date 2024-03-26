Pirinç suyunu sakın dökmeyin! Bakın ne işe yarıyormuş…

Pirinç suyu, bekletme sürecinde beyaz bir renk alır ve birçok kişi tarafından dökülür. Ancak bu su, ev bitkileriniz için harika bir besin kaynağı olabilir. Pirinç ıslatma işlemi sırasında suya bıraktığı değerli mineraller, ev bitkilerinizin sağlıklı büyümesi için önemlidir.