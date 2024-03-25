Vitamin ve protein deposu! Kemikleri güçlendiren mucizevi tohum...

Chia tohumunun bilinmeyen faydaları:

Omega-3 Yağ Asitleri: Chia tohumu, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengindir. Bu omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Lif İçeriği: Yüksek lif içeriği sindirim sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve tokluk hissi sağlar. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Protein: Chia tohumu, bitkisel protein kaynağıdır ve vücut için gerekli olan amino asitlerin alınmasına yardımcı olur. Bu özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için önemlidir.