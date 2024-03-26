Balık yağı faydaları nelerdir? Omega- 3 ne işe yarar, hangi hastalıklar için kullanılır?

Balık yağı, vücut tarafından üretilmeyen ve vücudun ihtiyaç duyduğu önemli bir besin türüdür. Özellikle içerdiği omega-3 yağ asitleriyle dikkat çeker. Omega-3 yağ asitleri, vücut için gerekli olan çoklu doymamış yağların önemli bir bileşenidir. Bu nedenle balık yağının düzenli kullanımı uzmanlar tarafından önerilir. İşte balık yağı hakkında merak edilenler...