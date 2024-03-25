Aşırı tüketince başa bela oluyor! Fazla yumurta yemenin 5 tehlikeli yan etkisi...

Yumurta, protein açısından zengin bir besin olup, özellikle spor yapanlar tarafından tercih edilir. Ancak, uzmanlar her gün iki yumurta tüketmenin sağlık açısından faydalı olduğunu belirtirken, fazla tüketimin de bazı riskler içerdiğine dikkat çekiyor. İşte fazla yumurta tüketmenin 5 tehlikeli yan etkisi...