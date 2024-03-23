Temiz Bir Nefes İçin 10 Güçlü Besin: Akciğer ve Karaciğer Dostu Besinler

Hareketsiz yaşam tarzı ve dengesiz beslenme, akciğer ve karaciğer gibi hayati organlarımızı olumsuz etkileyebiliyor. Neyse ki, Alternatif Tıp ve Bütünsel Beslenme Uzmanı Dr. Luke Coutinho'nun önerdiği besinlerle bu organların işlevini temizlemeye ve geliştirmeye yardımcı olmak mümkün.