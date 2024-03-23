23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Mucize baharat! O hastalığı geçiriyor! Yemeklere 1 kaşık...

Mucize baharat! O hastalığı geçiriyor! Yemeklere 1 kaşık...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Mucize baharat! O hastalığı geçiriyor! Yemeklere 1 kaşık...

Artrit, milyonlarca insanı etkileyen ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren bir hastalıktır. Şiddetli ağrılara sebep olan ve iltihaplanma sonucunda ortaya çıkan bu rahatsızlık, doğru beslenme ile yönetilebilir. İşte eklem iltihaplarını geçiren 5 önemli besin...

Artrit, yaşlılıkla ilişkilendirilse de, genç ve yaşlı herkesi etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Özellikle osteoartrit, kadınlarda ve aile öyküsü olan bireylerde daha sık görülürken, yaşlılıkla sınırlı kalmayan bir hastalıktır. Beslenme, artrit semptomlarını hafifletmede önemli bir rol oynar.

Sarımsak: Sarımsak, içerdiği dialil disülfür ile iltihaplanmayı azaltabilir. Sitokinlerle mücadele ederek şişliklerin inmesine yardımcı olabilir. Taze sarımsak tercih edilerek günlük beslenme rutinine eklenmesi önerilir.

Zerdeçal: Kurkumin içeren zerdeçal, sitokinleri ve enzimleri bloke ederek artrit semptomlarını hafifletebilir. Düzenli tüketilmesi ve emilimini artırmak için karabiberle birlikte kullanılması etkinliğini artırabilir.

Zencefil: Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan zencefil, eklem iltihaplarını azaltabilir. Çay olarak tüketilebileceği gibi yemeklerde de kullanılabilir.

Tarçın: Tarçın, antioksidan özellikleriyle bilinir ve iltihaplanmayı azaltabilir. Kahvaltılarda veya tatlılarda kullanılarak günlük beslenme programına eklenmesi kolaydır.

Kişniş: Kişniş, içerdiği antioksidanlar sayesinde inflamasyonu azaltabilir. Salatalarda, çorbada veya yemeklerde kullanılarak tüketilebilir.

Bu doğal bileşenler, artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve sağlıklı bir yaşam için beslenme programınızı destekleyebilir. Ancak, belirtilenler dışında herhangi bir besin veya takviye programına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA