Bu belirtiler varsa dikkat! Diş gıcırdatma, aşırı terleme...

1. Diş Gıcırdatma: Stres, çoğu insan için diş gıcırdatma alışkanlığının en büyük tetikleyicisidir. Bu durum, bilinçaltında dişleri sıkmak veya ısırmak şeklinde kendini gösterebilir ve sıkça ağrılı çene belirtileriyle birlikte seyredebilir.

2. Fazla Terleme: Sürekli terleme, vücudun stresle baş etme şekillerinden biri olabilir. Bu durum, genellikle aşırı endişe veya gerginlik dönemlerinde kendini gösterir.