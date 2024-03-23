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Bu belirtiler varsa dikkat! Diş gıcırdatma, aşırı terleme...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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Bu belirtiler varsa dikkat! Diş gıcırdatma, aşırı terleme...

Hayatımızda her şeyin mükemmel olduğunu düşündüğümüzde bile, vücudumuz asla yalan söylemez. Bedenimiz, zorluklarla başa çıkmak için bize yardımcı olmak için bazen hoş olmayan belirtiler gönderir. Ancak bu belirtiler, genellikle stresle karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya çalışır. İşte vücudunuzun size gönderdiği uyarıcı sinyaller ve stresle başa çıkmak için bir işaret...

Günlük yaşamın stresiyle başa çıkmak herkes için zor olabilir ve bu stres bazen bedenimiz üzerinde fark edilebilir etkiler bırakabilir. İşte stresin bedenimizde yarattığı 7 şaşırtıcı etki...

1. Diş Gıcırdatma: Stres, çoğu insan için diş gıcırdatma alışkanlığının en büyük tetikleyicisidir. Bu durum, bilinçaltında dişleri sıkmak veya ısırmak şeklinde kendini gösterebilir ve sıkça ağrılı çene belirtileriyle birlikte seyredebilir.

2. Fazla Terleme: Sürekli terleme, vücudun stresle baş etme şekillerinden biri olabilir. Bu durum, genellikle aşırı endişe veya gerginlik dönemlerinde kendini gösterir.

3. Aşırı Saç Dökülmesi: Duygusal stres, saç dökülmesini artırabilir. Stresli bir olaydan sonra, 6 ila 12 hafta içinde saç dökülmesinde artış görülebilir.

4. Vücuttaki Oluşan Lekeler: Stres, vücuttaki lekelerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle duygusal dalgalanmalar, ciltte lekelerin belirmesine yol açabilir.

5. Göz Seğirmesi: Stres, göz kaslarına alışılmadık sinyaller göndererek göz seğirmesine neden olabilir. Bu durum, alt veya üst göz kapağının istemsiz hareketi şeklinde kendini gösterebilir.

6. Ağız Kuruluğu: Uzun süreli stres, tükürük bezlerini bloke ederek ağız kuruluğuna neden olabilir. Bu durumda, kişi sürekli susuzluk hissedebilir ve yutkunmakta zorluk çekebilir.

7. Vücutta Soğuma: Duygusal stres, kan damarlarının daralmasına neden olarak vücutta soğumaya yol açabilir. Bu durum, Raynaud fenomeni olarak adlandırılan ve belirli bölgelerde soğukluk ve uyuşukluk hissine neden olan bir durum olarak kendini gösterebilir.

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