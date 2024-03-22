Daha faydalısı yok! Karaciğeri temizleyen besin...
Uzmanlar, karaciğer enfeksiyonu olan hepatitin tedavi edilmediği durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Bu sorunların arasında siroz ve kanser gibi hayati risklerin bulunduğu belirtiliyor. Karaciğer sağlığını korumak ve desteklemek için ise günlük beslenme alışkanlıklarında bazı önemli besinleri tercih etmenin faydalı olabileceği ifade ediliyor. İşte karaciğeri temizleyen besinler...
Karaciğer, vücudumuzun en önemli organlarından biridir ve birçok önemli fonksiyona sahiptir. Ancak, sağlıklı bir yaşam sürmek için karaciğer sağlığını korumak da oldukça önemlidir. Uzmanlar, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı seçimlerinin karaciğer sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtiyor.
Sinsi ilerleyen hepatit, akut (kısa süreli) veya kronik (uzun süreli) olarak gelişebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Hepatit B ve C gibi kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan türler, özellikle korunmasız cinsel temas, ortak enjektör kullanımı, kontamine kan ürünleri ve anneden çocuğa geçiş gibi yollarla yayılabilir. Hepatit A ve E ise enfekte kişinin dışkısının ağız yoluyla alınmasıyla bulaşabilir, genellikle hijyen eksikliği ve kontamine su kaynakları ile ilişkilendirilir"
AŞIYLA KORUNUN
Hepatitin genellikle karaciğer iltihabına bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve şişlik, idrar renginde koyulaşma, dışkının renginde açılma ve ciltte/gözlerde sararma belirtileri ile karşımıza çıkabildiğini söylüyor. Tedavi edilmediğinde siroz ve kansere yol açabilir. Aşı hastalığın yayılımını engelliyor."
BESLENME ÖNERİLERİ
Diyetisyen Eda Nur Usta ise hastalara beslenme önerilerini sıralıyor: "Hastalar ani kilo kaybına karşı yüksek kalorili besinleri tüketin. Her gün 4-5 porsiyon sebze alın. Haftada 2 gün balığı ihmal etmeyin. Günlük en az 2.5 litre su tüketin. Enginar, tahin, sumak, zerdeçal, pancar, limon gibi karaciğeri destekleyen gıdaları mutlaka her gün kullanın."
Enginar, sağlık açısından pek çok faydası olan bir sebzedir. İşte enginarın bazı önemli faydaları:
Karaciğer Sağlığını Destekler: Enginar, karaciğer sağlığını destekleyen en önemli sebzelerden biridir. İçeriğinde bulunan yüksek miktarda antioksidanlar ve lifler, karaciğerin detoksifikasyon sürecini destekler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu sayede karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur.
Sindirim Sistemini Düzenler: Enginar, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan prebiyotik lifler içerir. Bu lifler sindirim sistemini hareketlendirir, sindirim sürecini destekler ve sindirim sorunlarını önler.
Kolesterol Seviyesini Dengeleyebilir: Araştırmalar, enginar tüketiminin LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve HDL (iyi) kolesterol seviyelerini artırdığını göstermektedir. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.
Antioksidan İçeriğiyle Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Enginar, antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Bu antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak vücudu oksidatif stresten korur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.
Kan Şekerini Dengeleyebilir: Enginarın düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu özelliğiyle özellikle diyabet hastaları için uygun bir sebze olabilir.
İdrar Söktürücü Etkisi Vardır: Enginar, idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde vücutta biriken toksinlerin ve atıkların idrar yoluyla atılmasını destekler, böylece böbrek sağlığını korur.
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