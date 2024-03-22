Daha faydalısı yok! Karaciğeri temizleyen besin...

AŞIYLA KORUNUN

Hepatitin genellikle karaciğer iltihabına bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve şişlik, idrar renginde koyulaşma, dışkının renginde açılma ve ciltte/gözlerde sararma belirtileri ile karşımıza çıkabildiğini söylüyor. Tedavi edilmediğinde siroz ve kansere yol açabilir. Aşı hastalığın yayılımını engelliyor."

BESLENME ÖNERİLERİ

Diyetisyen Eda Nur Usta ise hastalara beslenme önerilerini sıralıyor: "Hastalar ani kilo kaybına karşı yüksek kalorili besinleri tüketin. Her gün 4-5 porsiyon sebze alın. Haftada 2 gün balığı ihmal etmeyin. Günlük en az 2.5 litre su tüketin. Enginar, tahin, sumak, zerdeçal, pancar, limon gibi karaciğeri destekleyen gıdaları mutlaka her gün kullanın."