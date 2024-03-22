Kilo almaya neden olan gen bulundu! İstediğinizi yiyebileceksiniz! Yemek yiyerek kilo almanın önüne geçilebilecek!

İnsanlarda Obezite Tedavisi için Umut Işığı:

- Benzer Mekanizmalar: Farelerde bulunan bazı proteinlerin insanlarda da obezite ve insülin direnciyle bağlantılı olması, benzer mekanizmaların insanlarda da rol oynayabileceğini gösteriyor.

- Yeni Tedaviler Mümkün: Bu bulgular, obezitenin önlenmesi ve tedavisine yönelik yeni ve daha etkili tedavilerin geliştirilmesine yol açabilir.