Sahur sofralarının vazgeçilmezi olacak! Kolay krep börek tarifi...

Yapılışı:

Geniş bir karıştırma kabında un, süt, yumurta, sıvı yağ ve bir tutam tuz ile pürüzsüz bir krep hamuru elde edene kadar iyice çırpın. Hamurunuzun kıvamı kıvamı koyu olmamalıdır, gerektiğinde az miktarda su ekleyebilirsiniz.

Teflon bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tavanın üzerine bir miktar krep hamurundan dökün ve tavayı hafifçe sallayarak hamurun yayılmasını sağlayın.