Sahur sofralarının vazgeçilmezi olacak! Kolay krep börek tarifi...
Ramazan ayında sahur vakitlerini şenlendirecek olan bu eşsiz tarif, hem kolaylık hem de damak tadı açısından evinizdeki herkesin favorisi olmaya aday. Yapılışı oldukça pratik olan bu nefis yemeği denemeden geçmeyin. İşte krep börek tarifi ve yapılışı...
Sahur sofralarınızı ve çay saatlerinizi renklendirecek, ev yapımı ve lezzetli bir krep börek tarifiyle karşınızdayız. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarifin detayları...
PRATİK KREP BÖREK TARİFİ!
Malzemeler:
-2 su bardağı un
-2,5 su bardağı süt
-3 adet yumurta
-Yarım çay bardağı sıvı yağ
-Tuz
-İç harcı için tercih ettiğiniz malzemeler (peynir, kıyma, ıspanak, patates vb.)
Yapılışı:
Geniş bir karıştırma kabında un, süt, yumurta, sıvı yağ ve bir tutam tuz ile pürüzsüz bir krep hamuru elde edene kadar iyice çırpın. Hamurunuzun kıvamı kıvamı koyu olmamalıdır, gerektiğinde az miktarda su ekleyebilirsiniz.
Teflon bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tavanın üzerine bir miktar krep hamurundan dökün ve tavayı hafifçe sallayarak hamurun yayılmasını sağlayın.
Alt tarafı hafifçe kızardığında spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Bu işlemi tüm hamur bitene kadar tekrarlayın.
Krep hamuru piştikten sonra iç harcını hazırlayın. İç harcı için tercih ettiğiniz malzemeleri kullanarak bir iç harç hazırlayın.
Bir krepin üzerine iç harcından koyun ve krepin kenarlarını kapatın. Dilerseniz krepin üzerine biraz daha krep hamuru sürerek kapatmayı sağlayabilirsiniz.
Hazırladığınız krep börekleri, teflon bir tavada ya da fırında altın rengini alana kadar pişirin.
Afiyet olsun!
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