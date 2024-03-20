Bakan Koca duyurdu! Konya Kulu Bölge Devlet Hastanesi açılıyor | İleri tıp teknolojisine sahip 250 yatak kapasiteli...



"250 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP"

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "41 polikliniğe, 250 yatak kapasitesine, 28.000 metrekare kapalı alana sahip Konya Kulu Bölge Devlet Hastanemiz yarın açılıyor. İleri tıp teknolojisine sahip hastanemiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

41 polikliniğe, 250 yatak kapasitesine, 28.000 metrekare kapalı alana sahip Konya Kulu Bölge Devlet Hastanemiz yarın açılıyor. İleri tıp teknolojisine sahip hastanemiz hayırlı olsun. pic.twitter.com/OM7vbQj2GD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2024

KONYA'YA 2 YENİ HASTANE DAHA!

Öte yandan AK Parti Konya Mitinginde yeni açılacak hastanelere ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Konya merkezi ile ilçelerimizde 37'si hastane, 5'i ağız ve diş hastanesi ve merkezi, 71'i birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere toplam 140 sağlık yatırımını tamamlayarak hizmetinize sunduk, yeni hizmetlerimizle yatak kapasitemizi 3 bin 508 arttırdık. Konya'da yeni sağlık yatırımlarına devam ediyoruz. Toplam değeri 2 milyar 810 milyon lirayı bulan 17 sağlık tesisini süratle tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Bunları 62 sağlık yatırımı izleyecek. Meram'ın Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'nde, Türkiye'de öncelikle 5 ilde yapılmasını planladığımız ve bunlardan birinin de Konya'mızın olduğu 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini Konya'mızda yapıyoruz. İkinci müjdemiz de bin yatak kapasiteli şehir hastanesi konseptinde inşa edeceğimiz yeni hastane. Bu hastane ise Meram Millet Bahçesi'nin karşısında Dutlukır bölgesinde bulunan askeri alanda yapılacaktır. Bu yıl içinde yatırımı alındı, çok yakın zamanda yatırım ihalesine de başlamış olacağız. Konya'mıza ikinci şehir hastanemiz şimdiden hayırlı olsun" diye konuşmuştu.