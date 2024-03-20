C vitamini deposu süper besin! Kanserli hücreleri yok ediyor...

Cornell Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, kızılcık özlerinin meme kanseri hücreleri üzerindeki etkilerini inceledi ve sonuçlar şaşırtıcı oldu.

Araştırmacılar, kızılcık özlerini insanlardaki meme kanseri hücreleri üzerinde test ettiler ve sadece 4 saat içinde kanserli hücrelerin büyük bir kısmının yok olduğunu gözlemlediler.