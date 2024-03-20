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C vitamini deposu süper besin! Kanserli hücreleri yok ediyor...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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C vitamini deposu süper besin! Kanserli hücreleri yok ediyor...

Sağlık alanındaki araştırmaların odak noktası haline gelen doğal besinlerin sağladığı faydalar, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Son yapılan araştırmalar, içerdiği C vitamini sayesinde kansere karşı etkili bir koruma sağlayabilecek bir meyve türünün varlığını ortaya koydu. İşte kanser hücrelerini yok eden süper besin...

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, kızılcık meyvesinin kanserle mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Bu meyve, içerdiği antioksidanlar, antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklerle bilinmektedir. İşte kızılcık hakkında bilnmeyenler...

Cornell Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, kızılcık özlerinin meme kanseri hücreleri üzerindeki etkilerini inceledi ve sonuçlar şaşırtıcı oldu.

Araştırmacılar, kızılcık özlerini insanlardaki meme kanseri hücreleri üzerinde test ettiler ve sadece 4 saat içinde kanserli hücrelerin büyük bir kısmının yok olduğunu gözlemlediler.

KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR!

Kızılcık, birçok sağlık faydasıyla bilinen bir meyvedir:

-Antioksidanlar açısından zengin bir kaynak olan kızılcık, içerdiği C vitamini, A vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur.

-Vitaminler ve antioksidanlar içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, böylece hastalıklara karşı vücudu korur.

-Kan basıncını düşürür, kolesterol seviyelerini dengeler ve kalp-damar sağlığını destekler.

İ-drar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

-Vücutta iltihaplanmayı azaltır ve bazı iltihaplı durumların hafiflemesine yardımcı olur.

-Kanserle mücadelede destek sağlar.

Lif açısından zengin olması sebebiyle, sindirim sistemi sağlığını destekler.

Bu özellikleriyle kızılcık, sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağıdır.

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