Yataktan zor kalkanlar dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir...
Uyku, bedenimizin en temel ihtiyaçlarından biridir ve sağlığımız üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ancak, uyku kalitesinin düşük olması veya yetersiz uyku alınması, hem bedensel hem de zihinsel performansın azalmasına neden olabilir. Özellikle zor uyanan kişiler, bu durumdan rahatsız olabilirler. İşte uyku sorunu bakın hangi hastalığın habercisiymiş...
Her yıl mart ayında, ilkbahar ekinoksundan önceki cuma günü 'Dünya Uyku Günü' olarak kutlanıyor. Bu gün, uyku konusundaki farkındalığı artırmayı ve uyku sağlığının önemini vurgulamayı amaçlar. Yetişkin bir bireyin günlük olarak ortalama 6-8 saat arası uyumaya ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir yaşam için önemli olan unsurlardan biri de sağlıklı bir uyku düzenidir. İşte uyku sorunlarının nedenleri...
Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Emine Esra Okuyucu, iyi bir uyku için şu bilgileri verdi:
"Kişiden kişiye değişmekle beraber, ortalama uyku süresinin 6-7 saat olduğu söylenebilir. Türk insanında bu süre 6,5 saat olarak bulunmuştur. Sağlıklı yaşam için kaliteli ve yeterli uyku şarttır. İyi ve sağlıklı uyku; uykuya geçişin 10 dakika içinde olduğu, uyku bölünmelerinin olmadığı, sabah yataktan yenilenmiş olarak kalktığı durumlar için geçerlidir.
Uyku bozuklukları; çok uyuma, az uyuma ve bunlara bağlı farklı uyku bozuklukları başlıkları altında değerlendirilebilir. Nedenleri ise çok farklılık gösterebilir. Örneğin, depresyonda olan biri çok uyuyabileceği gibi hiç uyuyamayabilir. İyi bir uyku; bedenin çalışma temposunu, motivasyonu ve mutluluk indeksini artırır, iş ve okul yaşamındaki başarıya katkı sağlar."
"AKŞAM ÖĞÜNÜ ERKEN SAATTE YENMELİ"
Uyku için uyku hijyeninin gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Okuyucu, "Yani uyuduğumuz oda ne çok sıcak ne çok soğuk olmalıdır. Perdeler gün ışığı girmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Odanın havadar, ses açısından korunaklı olması idealdir. Uyku odasında cep telefonu, televizyon gibi aletlerin olmaması gerekir. Sağlıklı uyku için kişinin bedensel ve ruhsal olarak dingin olması gerekir.
SABAH ZOR UYANANLAR...
Her gün benzer saatlerde uyuma alışkanlığı edinilmeli, uyku öncesi periyotta uyarıcı olarak kabul edilen kafein ve benzeri yiyecek-içeceklerden uzak durulmalıdır. Akşam öğünü az miktarda ve erken saatte yenilmelidir. Öğlen uykusu, yetişkin bir birey için gerekli değildir. Erişkin bireyde tek fazlı olan uyku doğru olandır. Yaşlılar ve çocuklarda ise günde iki-üç seferlik uyku periyodu normal kabul edilmektedir" diyerek, sözlerinin devamında şun ifadelere yer verdi:
"Sabah uyanamama durumunun nedenleri vardır. Mesela, gece sağlıklı uyunmamışsa -örneğin, uyku apne sendromu-, gece uykuya geçiş zamanı ötelenmişse, kişi geç kalkmayı alışkanlık haline getirmişse veya depresyondaysa sabah uyanmakta güçlük yaşayabilir. Bu sorunların nedenlerine çözüm bulunarak sabahları uyanamama durumu ortadan kaldırılabilir."
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