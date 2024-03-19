Ramazan’da ne hazımsızlık ne şişkinlik kalacak! Sindirim sorunu yaşayanlar...

Ramazan ayında sağlıklı bir sindirim için Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren'in önerileri şöyle:

Sahuru Atlamamak: Sahurda hafif ancak besleyici yiyecekler tüketmek sindirim sistemini düzenler. Protein, lif ve sağlıklı yağ içeren yiyecekler tercih edilmelidir.

Yavaş ve Dengeli Yemek: İftarda hızlı ve yağlı yiyecekler yerine yavaş yavaş, sindirimi kolay olan yiyecekler tüketilmelidir. Ayrıca, yemekleri iyi çiğnemek sindirimi kolaylaştırır.