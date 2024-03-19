Ramazan'da ne hazımsızlık ne şişkinlik kalacak! Sindirim sorunu yaşayanlar...
Sahuru atlamak veya iftarda hızlı ve yağlı yiyecekler tüketmek sindirim sorunlarına yol açabilir. Yüksek kalorinin boş mideye bir anda alınması, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, bu sorunların yaşanmaması için bazı önerilerde bulundu. İşte detaylar...
Hızlı ve yağlı yiyeceklerin boş mideye alınmasıyla birlikte sindirim sistemimiz olumsuz etkileniyor. Peki, Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? İşte uzmanından bu tür sindirim problemlerini önlemek için bazı öneriler...
Ramazan ayında sağlıklı bir sindirim için Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren'in önerileri şöyle:
Sahuru Atlamamak: Sahurda hafif ancak besleyici yiyecekler tüketmek sindirim sistemini düzenler. Protein, lif ve sağlıklı yağ içeren yiyecekler tercih edilmelidir.
Yavaş ve Dengeli Yemek: İftarda hızlı ve yağlı yiyecekler yerine yavaş yavaş, sindirimi kolay olan yiyecekler tüketilmelidir. Ayrıca, yemekleri iyi çiğnemek sindirimi kolaylaştırır.
Yüksek Kalorili Yiyeceklerden Kaçınma: Boş mideye aniden yüksek kalorili yiyecekler almak sindirim sorunlarına yol açabilir. İftarda tercih edilen yiyeceklerin kalorisinin dengeli olmasına dikkat edilmelidir.
Su Tüketimi: İftardan sahura kadar yeterli miktarda su içmek sindirimi destekler ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Ancak, suyun iftarla sahur arasında yeterli aralıklarla tüketilmesine özen gösterilmelidir.
Lifli Yiyecekler Tüketme: Lifli yiyecekler sindirim sistemini düzenler ve sindirim sorunlarını önler. Sebze, meyve, tam tahıllı ürünler gibi lifli gıdalar iftar ve sahurda tüketilmelidir.
Dengeli Protein Alımı: İftar ve sahurda dengeli protein alımı sindirimi destekler ve tokluk hissini artırır. Protein açısından zengin besinler tercih edilmelidir.
Baharatlı Yiyeceklerden Kaçınma: Baharatlı ve ağır yiyecekler sindirim sistemini rahatsız edebilir. Ramazan boyunca ağır baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
Düzenli Egzersiz: Hafif ve düzenli egzersiz sindirim sistemini hareketlendirir ve sindirim sorunlarını önler. Ramazan ayında da düzenli egzersiz yapılmalıdır.
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