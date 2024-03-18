Ramazan’da ağız kokusuna son! Sahurda 1 bardak bunu için...

Düzenli Ağız Hijyeni: Sahur ve iftar arasında dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın ve ağız gargarası kullanarak ağız hijyeninizi koruyun. Diş ipi kullanmak da önemlidir.

Su Tüketimi: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek, ağız kuruluğunu önler ve ağız kokusunu azaltır.

Nane ve Limon Tüketimi: Nane yaprakları çiğnemek veya limon dilimleri yemek, ağız kokusunu gidermeye yardımcı olabilir.

Çay ve Kahve Tüketiminden Kaçınma: Kafein içeren içecekler ağız kuruluğuna neden olabilir, bu da ağız kokusunu artırabilir. Bu içeceklerin tüketimini azaltın.