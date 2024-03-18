Ruh halini etkiliyor! Spor yapmanın 10 şaşırtıcı faydası...

Daha İyi Ruh Hali: Egzersiz sizi mutlu hissettirir. Vücudunuz, endorfin adı verilen "iyi hissettiren" kimyasalları üretir. Birkaç dakika egzersiz yaptıktan sonra bile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Daha Fazla Enerji: Egzersiz yapmak, size daha fazla enerji ve canlılık verir. Her ne kadar başlangıçta enerji harcamak istemeseniz de, düzenli egzersizle bu durum değişir ve kendinizi daha enerjik hissedersiniz.

İyi Bir Gece Uykusu: Düzenli egzersiz, daha hızlı uyumanıza ve daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olur. Ne zaman egzersiz yaparsanız yapın, iyi bir uyku çekme olasılığınız artar.