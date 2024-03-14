Sahurda tüketen gün boyu acıkmıyor! İşte yulaflı omlet tarifi...

YAPILIŞI

Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine yulaf ve sütü ekleyip iyice çırpın. Son olarak lor peyniri de ekleyip çırpmaya devam edin. Yapışmaz tavada yağsız olarak yapabilirsiniz ya da bir damla zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Isınan tavanıza omletinizi yerleştirin. Üzerine kapak kapatabilirsiniz. Ardından pişen omletinizi ters çevirin. Üzerine karabiber serpin. Sporcu omletinizin iki tarafı da pişince servis tabağına alıp maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!