Sahurda tüketen gün boyu acıkmıyor! İşte yulaflı omlet tarifi...
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte oruç tutan kişiler ve sağlıklı beslenenler daha hafif ve pratik tarifler araştırıyor. Özellikle sahurda yemek yerine kahvaltı tüketenler için çok sağlıklı bir önerimiz var! Bu tarif sporcuların da sıklıkla tercih ettiği bir yiyecek. İşte düşük kalorili yulaflı omlet tarifi...
Yulaf ve yumurta özellikle diyet yapanların vazgeçilmez besinlerinden biridir. İşte sağlıklı beslenenlerin rahatlıkla tüketebileceği yulaflı omlet tarifi ve malzemeleri...
SADECE 209 KALORİ
Bir kişilik tek yumurta ile yapılan yulaflı omlet yaklaşık 209 kaloridir.
YULAFLI OMLET TARİFİ
Yulaflı omlet malzemeleri;
-2 yemek kaşığı sade yulaf
-4 yemek kaşığı yağsız lor peyniri
-2 yumurta
-2 yemek kaşığı süt
-Tane karabiber
-4,5 dal maydanoz
-1 tatlı kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine yulaf ve sütü ekleyip iyice çırpın. Son olarak lor peyniri de ekleyip çırpmaya devam edin. Yapışmaz tavada yağsız olarak yapabilirsiniz ya da bir damla zeytinyağı kullanabilirsiniz.
Isınan tavanıza omletinizi yerleştirin. Üzerine kapak kapatabilirsiniz. Ardından pişen omletinizi ters çevirin. Üzerine karabiber serpin. Sporcu omletinizin iki tarafı da pişince servis tabağına alıp maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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