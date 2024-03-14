14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sahurda tüketen gün boyu acıkmıyor! İşte yulaflı omlet tarifi...

Sahurda tüketen gün boyu acıkmıyor! İşte yulaflı omlet tarifi...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
Sahurda tüketen gün boyu acıkmıyor! İşte yulaflı omlet tarifi...

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte oruç tutan kişiler ve sağlıklı beslenenler daha hafif ve pratik tarifler araştırıyor. Özellikle sahurda yemek yerine kahvaltı tüketenler için çok sağlıklı bir önerimiz var! Bu tarif sporcuların da sıklıkla tercih ettiği bir yiyecek. İşte düşük kalorili yulaflı omlet tarifi...

Yulaf ve yumurta özellikle diyet yapanların vazgeçilmez besinlerinden biridir. İşte sağlıklı beslenenlerin rahatlıkla tüketebileceği yulaflı omlet tarifi ve malzemeleri...

SADECE 209 KALORİ

Bir kişilik tek yumurta ile yapılan yulaflı omlet yaklaşık 209 kaloridir.

YULAFLI OMLET TARİFİ

Yulaflı omlet malzemeleri;

-2 yemek kaşığı sade yulaf

-4 yemek kaşığı yağsız lor peyniri

-2 yumurta

-2 yemek kaşığı süt

-Tane karabiber

-4,5 dal maydanoz

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine yulaf ve sütü ekleyip iyice çırpın. Son olarak lor peyniri de ekleyip çırpmaya devam edin. Yapışmaz tavada yağsız olarak yapabilirsiniz ya da bir damla zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Isınan tavanıza omletinizi yerleştirin. Üzerine kapak kapatabilirsiniz. Ardından pişen omletinizi ters çevirin. Üzerine karabiber serpin. Sporcu omletinizin iki tarafı da pişince servis tabağına alıp maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA