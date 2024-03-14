Pratik yemek tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır? Püf noktası...
Genellikle kış aylarında yetişen karnabahar, besleyici ve düşük kalorili bir sebzedir. Diyet yapanların sıklıkla tükettiği bu sebze haşlama olarak ya da köfte halinde tüketilmektedir. Peki karnabahar köftesi nasıl yapılır? İşte püf noktası...
Sebzeler insan vücudu için oldukça faydalıdır. Özellikle karnabahar gibi sağlık açısından çok faydalı olan sebzeleri ihmal etmeden tüketmek gerekiyor. Yağ yakıcı özelliğiyle öne çıkan bu sağlıklı sebze, kalp sağlığına da iyi gelmektedir. İşte en kolay karnabahar köftesi tarifi...
MALZEMELER
-1 adet orta boy karnabahar
-1 su bardağı ince bulgur
-Yarım su bardağı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı salça
-Yarım limon suyu
-Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
-Yarım demet taze soğan (isteğe bağlı)
-Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
-Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve bir tencerede tuzlu suda haşlayın. Haşlanan karnabaharları süzün ve bir kenara alın.
-Geniş bir karıştırma kabında ince bulguru, zeytinyağını, salçayı, limon suyunu ve baharatları karıştırın.
-Haşlanmış karnabaharları blender veya rondodan geçirerek püre haline getirin.
-Bulgurlu karışıma karnabahar püresini ekleyin ve karışımı yoğurun.
-İsteğe bağlı olarak ince doğranmış taze soğan ve maydanozu karışıma ekleyin.
-Karışımı yoğurarak köfte kıvamına getirin. Eğer karışım çok kuru ise biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
-Hazırladığınız karnabahar köftesinden ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verin.
-Servis tabağına aldığınız karnabahar köftelerini taze yeşilliklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde AK Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62'lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...
- Şaşıracaksınız! 🥕🥒🍎 Meyve Soyacaklarındaki Delik Ne İşe Yarıyormuş?
- Yalnızca Yüksek IQ'lular Görebilir! 3 Saniyede Eyfel Kulesi'ni Bul!
- TSK'da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024
- EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...
- Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...
- Polat'ın Kabusu Geri Döndü! Kurtlar Vadisi'nin Efsanevi Düşmanı 21 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
- SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...