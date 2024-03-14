Pratik yemek tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır? Püf noktası...

YAPILIŞI

-Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve bir tencerede tuzlu suda haşlayın. Haşlanan karnabaharları süzün ve bir kenara alın.

-Geniş bir karıştırma kabında ince bulguru, zeytinyağını, salçayı, limon suyunu ve baharatları karıştırın.

-Haşlanmış karnabaharları blender veya rondodan geçirerek püre haline getirin.

-Bulgurlu karışıma karnabahar püresini ekleyin ve karışımı yoğurun.

-İsteğe bağlı olarak ince doğranmış taze soğan ve maydanozu karışıma ekleyin.

-Karışımı yoğurarak köfte kıvamına getirin. Eğer karışım çok kuru ise biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

-Hazırladığınız karnabahar köftesinden ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verin.

-Servis tabağına aldığınız karnabahar köftelerini taze yeşilliklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!