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Pratik yemek tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır? Püf noktası...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Pratik yemek tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır? Püf noktası...

Genellikle kış aylarında yetişen karnabahar, besleyici ve düşük kalorili bir sebzedir. Diyet yapanların sıklıkla tükettiği bu sebze haşlama olarak ya da köfte halinde tüketilmektedir. Peki karnabahar köftesi nasıl yapılır? İşte püf noktası...

Sebzeler insan vücudu için oldukça faydalıdır. Özellikle karnabahar gibi sağlık açısından çok faydalı olan sebzeleri ihmal etmeden tüketmek gerekiyor. Yağ yakıcı özelliğiyle öne çıkan bu sağlıklı sebze, kalp sağlığına da iyi gelmektedir. İşte en kolay karnabahar köftesi tarifi...

MALZEMELER

-1 adet orta boy karnabahar

-1 su bardağı ince bulgur

-Yarım su bardağı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı salça

-Yarım limon suyu

-Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

-Yarım demet taze soğan (isteğe bağlı)

-Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

-Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve bir tencerede tuzlu suda haşlayın. Haşlanan karnabaharları süzün ve bir kenara alın.

-Geniş bir karıştırma kabında ince bulguru, zeytinyağını, salçayı, limon suyunu ve baharatları karıştırın.

-Haşlanmış karnabaharları blender veya rondodan geçirerek püre haline getirin.

-Bulgurlu karışıma karnabahar püresini ekleyin ve karışımı yoğurun.

-İsteğe bağlı olarak ince doğranmış taze soğan ve maydanozu karışıma ekleyin.

-Karışımı yoğurarak köfte kıvamına getirin. Eğer karışım çok kuru ise biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

-Hazırladığınız karnabahar köftesinden ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verin.

-Servis tabağına aldığınız karnabahar köftelerini taze yeşilliklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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