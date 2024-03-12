Paranız cebinizde kalsın! Islak mendil ile limonu bir araya getirin! Utanç verici soruna çözüm olacak

Ter kokusu, birçok insan için utanç verici bir problem olabilir. Özellikle yaz aylarında ve stresli durumlarda terleme artar ve koku sorunu daha da belirgin hale gelir. Parfüm ve deodorantlar her zaman çözüm olmayabilir ve hatta bazı kişilerde tahrişe neden olabilir.