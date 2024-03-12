Paranız cebinizde kalsın! Islak mendil ile limonu bir araya getirin! Utanç verici soruna çözüm olacak
Islak mendil ile limonu bir araya getirerek birçok ürüne para harcamaktan kurtulabilirsiniz. İki malzemeyi bir araya getirerek özellikle aşırı sıcakların en büyük probleminde kurtulabilirsiniz. İşte detaylar…
Ter kokusu, birçok insan için utanç verici bir problem olabilir. Özellikle yaz aylarında ve stresli durumlarda terleme artar ve koku sorunu daha da belirgin hale gelir. Parfüm ve deodorantlar her zaman çözüm olmayabilir ve hatta bazı kişilerde tahrişe neden olabilir.
Islak mendile limon sıkmak, ter kokusundan kurtulmak için basit ve etkili bir yöntemdir. Limonun antibakteriyel ve ferahlatıcı etkisi ter kokusunu giderir ve cildinizi tazeler.
ISLAK MENDİL VE LİMON İLE TER KOKUSUNA SON
- Bir ıslak mendile birkaç damla limon suyu sıkın.
- Koltuk altı bölgenizi ıslak mendil ile silin.
- Limonun ferahlatıcı etkisini ve narenciye kokusunu hissedeceksiniz.
BEYAZ SABUN İLE TER KOKUSUNU NASIL ÖNLENİR!
- 1 kalıp beyaz sabunu rendeleyin.
- Bol su ile karıştırın.
- Karışımı koltuk altı bölgenize sürün ve 10 dakika bekletin.
- Ilık su ile durulayın.
TER KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI!
- Düzenli duş alın.
- Tercihen pamuklu giysiler giyin.
- Bol su için.
- Sağlıklı beslenin.
- Stresi kontrol altında tutun.
- Gerekirse deodorant kullanın.
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