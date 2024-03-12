Canan Karatay Sahurda Yenen Yumurtaya Dikkat! 10 dakikanın üzerine çıkarsanız….

Karatay, sahurda en az 2 haşlanmış yumurta tüketilmesi gerektiğini ve 10 dakika kuralına uyulması gerektiğini belirtti. Vücut sağlığı için yumurtanın az pişmiş olması gerektiğini vurgulayan Karatay, yıllardır bu konu ile ilgili yapılan haberlerin yanlış olduğunu söyledi.