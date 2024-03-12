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Canan Karatay Sahurda Yenen Yumurtaya Dikkat! 10 dakikanın üzerine çıkarsanız….

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Canan Karatay Sahurda Yenen Yumurtaya Dikkat! 10 dakikanın üzerine çıkarsanız….

Canan Karatay, sahurda çok pişmiş yumurtanın yararlı olmadığını ve 10 dakika kuralına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Vücut sağlığı için yumurta tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, pişirme tekniklerine de değindi.

Karatay, sahurda en az 2 haşlanmış yumurta tüketilmesi gerektiğini ve 10 dakika kuralına uyulması gerektiğini belirtti. Vücut sağlığı için yumurtanın az pişmiş olması gerektiğini vurgulayan Karatay, yıllardır bu konu ile ilgili yapılan haberlerin yanlış olduğunu söyledi.

Yumurtanın çok piştiğinde besin değerini kaybettiğini ve az pişmiş yumurtanın daha yararlı olduğunu ifade etti.

AZ PİŞMİŞ YUMURTA TÜKETMENİN FAYDALARI

- Yumurta, kalsiyum, protein ve omega-3 açısından zengin bir besindir. Az pişmiş yumurtada bu vitamin ve mineraller 3 kat daha fazla bulunur.

- Hücre yenilenmesine yardımcı olur.

- Kas ve kemiklerdeki asit seviyesini dengeler.

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