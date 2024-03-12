Makarna kepçesinde gizli detay! O delik bakın ne işe yarıyor...
Makarna, birçok kişinin severek tükettiği, yapımı kolay olan ve çeşitli soslarla lezzetlendirilebilen pratik bir yiyecektir. Ancak, makarna yaparken kullandığımız makarna kepçesinin aslında ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte bu deliklerin sebebi...
Makarna pişirirken sıklıkla kullandığımız makarna kepçelerinin orta kısmında bulunan delik, aslında sadece makarnayı süzmek için değil, başka bir amaç için kullanılıyormuş. İşte, o deliklerin amacı...
Makarna kepçelerinde bulunan deliğin gerçek amacı, genellikle sıcak suyun süzülmesine yardımcı olduğu düşünülse de aslında daha farklı bir işlevi bulunmaktadır.
Bu deliklerin temel işlevi, porsiyon ayarı yapmaktır. Delikli makarna kepçesi kullanılarak her seferinde aynı miktarda makarna pişirilebilir.
Özellikle spagetti makarnalar için porsiyonun düzgün şekilde ayarlanması gerektiğinde bu kepçe kullanışlı bir araçtır.
Makarna kepçesinin ortasındaki delik, genellikle 1 kişilik bir porsiyon makarna yapmak için ideal ölçüdedir.
Spagettileri kepçenin ortasındaki deliğe yerleştirerek, istenilen porsiyon kadar makarnayı suya atmak mümkündür. Bu şekilde, kaç kişilik bir yemek hazırlamak istenirse, kepçenin deliğine o kadar makarna eklenerek uygun porsiyonlar elde edilebilir.
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