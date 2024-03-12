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Limonun şaşırtıcı faydası! İkiye kesip ensenize sürerseniz...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Limonun şaşırtıcı faydası! İkiye kesip ensenize sürerseniz...

Limonun sağlık üzerindeki faydaları genellikle bilinse de, birçok kişi limonun ensenize sürülmesinin sağladığı etkileri hala keşfetmemiş olabilir. C vitamini deposu olan limon, ortadan kesilip ensenize sürüldüğünde şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. İşte ağrı kesicileri rafa kaldıracak yöntem...

Besinlerin sağlık üzerindeki etkileri gün geçtikçe daha fazla önem kazanırken, limon gibi doğal ürünlerin vücuda sağladığı faydalar da keşfedilmeye devam ediyor. Yenildiği ya da içildiği takdirde bile limonun vücudu koruma altına alması kadar, limonun farklı kullanım şekillerinin insan sağlığı için önemli etkileri bulunuyor. İşte o yöntem...

ENSEYE SÜRÜLEN LİMON BAKIN NEYE İYİ GELİYOR!

Limon, doğal bir aydınlatıcı olarak bilinir ve cilde uygulandığında cildin daha canlı ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir.

Çeşitli vücut ağrıları çeken kişiler limon sayesinde bu ağrılarına çözüm bulabilirler. Bu kapsamda, enseye limon sürüldüğünde baş ağrılarının önüne geçilmesi mümkündür.

Limon suyu, baş ağrısına karşı etkili bir ilaç görevi görürken bir yandan vücudun asit-baz dengesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırır.

Öte yandan limonun aromaterapi özelliği bulunduğu için cilde sürüldüğü takdirde baş ağrısının önüne geçebilir.

Bu yöntemi denemek için ilk olarak bir dilim limonu elinizde ezerek macun haline getirmeniz gerekmektedir. Daha sonra macun haline gelen limonu yüzünüze ve alnınıza uygulamalısınız.

Bu işlemi yaptıktan sonra hem kendinizi daha ferah hissedecek hem de baş ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz. Limonun antibakteriyel özellikleri, enseye uygulandığında akne oluşumunu kontrol altına alabilir.

Saç derisinde oluşan iltihabı ve yaraları kısa sürede iyileştirebilir. Ancak, hassas ciltlere sahip kişilerin limona karşı duyarlılık gösterebileceği ve tahriş olabileceği unutulmamalıdır.

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