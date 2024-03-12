Limonun şaşırtıcı faydası! İkiye kesip ensenize sürerseniz...

Bu yöntemi denemek için ilk olarak bir dilim limonu elinizde ezerek macun haline getirmeniz gerekmektedir. Daha sonra macun haline gelen limonu yüzünüze ve alnınıza uygulamalısınız.

Bu işlemi yaptıktan sonra hem kendinizi daha ferah hissedecek hem de baş ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz. Limonun antibakteriyel özellikleri, enseye uygulandığında akne oluşumunu kontrol altına alabilir.

Saç derisinde oluşan iltihabı ve yaraları kısa sürede iyileştirebilir. Ancak, hassas ciltlere sahip kişilerin limona karşı duyarlılık gösterebileceği ve tahriş olabileceği unutulmamalıdır.