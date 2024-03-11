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Oruç tutmak kanserli hücrelerin çoğalmasını yavaşlatıyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Oruç tutmak kanserli hücrelerin çoğalmasını yavaşlatıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın bağışıklık sistemini geliştirdiğini, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağladığını, iltihabı azalttığını ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlattığını söyledi.

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