Zerdeçalı bu baharatla tüketin! Bağışıklık sistemini demir gibi kuvvetlendiriyor
Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini arttırmak, larenjit, farenjit gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme alışkanlığında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Özellik zerdeçal ile birlikte tüketeceğiniz bu baharat, kış hastalıklarından korunmanızı sağlayacak.
Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli bir konudur. Özellikle kış aylarında, artan hastalık riskiyle mücadele etmek için bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hayati önem taşır. İşte formülü...
BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN 10 ALTIN KURAL
-Yemeklerinize soğan ve sarımsak ekleyin.
-Güne kahvaltısız başlamayın.
-Zerdeçal ile karabiberi birlikte kullanın.
-Beslenme listenizde balkabağına yer verin.
-Sebze yemeklerini eksik etmeyin.
-Çorbalarınıza et veya tavuk suyu ilave edin.
-Meyve ve yağlı tohum tüketmeniz şart.
-Su içmek için susamayı beklemeyin.
Probiyotik besinler çok önemli.
Bitki çayınızı bal ile güçlendirin.
ZERDEÇALI İLE KARABİBERİ AYIRMAYIN!
Zerdeçal, A, C, ve E vitaminleri ile B grubu vitaminlerinin yanı sıra beta karoten bakımından zengin bir baharattır. İçerisinde bulunan kurkumin adlı bileşik, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Bengi'ye göre, sağlıklı bir yetişkin günlük olarak çorbalarına, yemeklerine veya yoğurduna toplamda 1-2 çay kaşığı toz zerdeçal eklemesi yaparak bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlardan korunabilir.
Bengi ayrıca, zerdeçalı yemeklere karabiberle birlikte eklemenin faydalı olduğunu belirtiyor; çünkü karabiberdeki piperin, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini iki bin kat daha fazla arttırdığını söylüyor.
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