Zerdeçalı bu baharatla tüketin! Bağışıklık sistemini demir gibi kuvvetlendiriyor

ZERDEÇALI İLE KARABİBERİ AYIRMAYIN!

Zerdeçal, A, C, ve E vitaminleri ile B grubu vitaminlerinin yanı sıra beta karoten bakımından zengin bir baharattır. İçerisinde bulunan kurkumin adlı bileşik, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Bengi'ye göre, sağlıklı bir yetişkin günlük olarak çorbalarına, yemeklerine veya yoğurduna toplamda 1-2 çay kaşığı toz zerdeçal eklemesi yaparak bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve enfeksiyonlardan korunabilir.

Bengi ayrıca, zerdeçalı yemeklere karabiberle birlikte eklemenin faydalı olduğunu belirtiyor; çünkü karabiberdeki piperin, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini iki bin kat daha fazla arttırdığını söylüyor.