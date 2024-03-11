Bu faydasını kimse bilmiyordu! Günde 2 tane yumurta tüketmek için 10 sebep
Yumurta, içerdiği pek çok yararlı bileşen ile sağlık için önemli bir besindir. Fosfor, kalsiyum, çinko gibi elementleri içeren yumurta, günde 2 tane tüketildiğinde bile göz sağlığından kötü kolesterol seviyesine kadar birçok alanda vücuda fayda sağlayabilir. İşte yumurtanın bilinmeyen faydaları...
Yumurtanın yüksek besin değeri, vücudumuzun birçok ihtiyacını karşılamasına olanak tanır. Güne yumurta tüketerek başlamak sağlığınızı korumanıza ve hastalıklarla mücadele etmenize yardımcı olabilir. İşte yumurtanın bilinmeyen faydaları...
Yüksek miktarda kolin içeren sağlıklı bir beyin için yumurta önemli bir besindir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı kolin miktarı azalabilir ve bu da çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir.
Gözdeki sarı noktada azalan lutein maddesi, net görme kaybına neden olabilir ve göz rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle uzmanlar, lutein maddesi bakımından zengin olan yumurtanın tüketilmesini önermektedir.
D vitamini eksikliği vücutta tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, D vitamini alımını artırmak için balık tüketimini önerirken, yapılan araştırmalar günde iki haşlanmış yumurtanın gereken D vitamini miktarını karşılayabileceğini göstermektedir.
Yumurta, içerdiği fosfolipidler sayesinde karaciğerin yanı sıra vücuttaki tüm toksinlerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, cilt tabakasını yenileyerek yaşlanmayı geciktirebilir.
Omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp krizi, felç, inme ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların riskini azaltabilir. Yumurta da yağ asidi bakımından zengin olduğundan, günde 2 tane tüketilmesi bu riskleri azaltabilir.
Dr. Yoshinori Nagumo, yumurtanın hücreleri onardığını ve ömrü uzattığını açıkladı.
YUMURTA TÜKETİRKEN DİKKAT!
Yumurta tüketirken bazı önlemlere dikkat etmek önemlidir. Çatlak ve kırık yumurtalar, tazeliğini daha çabuk kaybedip bozulduğu için mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluştururlar.
Ev şartlarında yumurtanın bozulmasını önlemek için buzdolabında 0-5 derece arasında ve orijinal karton kutusunda yıkanmadan saklanması gerekmektedir.
Yumurta kabuğunun gözenekli olması ve güçlü kokuları emebilmesi nedeniyle, peynir, soğan, balık gibi besinlerin yanında saklanmaması tavsiye edilmektedir.
Bir başka önemli ipucu ise yumurtanın tazeliğini kontrol etmektir. Yüzde 10 tuzlu suya atıldığında, taze yumurta dibe çökerken, bayat yumurta yüzeyde kalacaktır. Bu yöntem, yumurtanın tazeliğini belirlemede yardımcı olabilir.
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