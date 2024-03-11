Bu faydasını kimse bilmiyordu! Günde 2 tane yumurta tüketmek için 10 sebep

Yüksek miktarda kolin içeren sağlıklı bir beyin için yumurta önemli bir besindir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı kolin miktarı azalabilir ve bu da çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir.

Gözdeki sarı noktada azalan lutein maddesi, net görme kaybına neden olabilir ve göz rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle uzmanlar, lutein maddesi bakımından zengin olan yumurtanın tüketilmesini önermektedir.