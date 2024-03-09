Yeşilliklerin üzerine koyun, 10 gün boyunca taze kalacak!

Marul, göbek salata, roka, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler, içerdikleri yüksek orandaki su nedeniyle zamanla kuruyabilir ve çürümeye meyilli hale gelebilirler. Buzdolabında saklansalar bile hızlıca bozulmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak, bu sorunu önlemenin ve yeşilliklerinizi günlerce taze tutmanın oldukça basit bir yolu bulunmaktadır. İşte sebzeleri saklamanın püf noktası...