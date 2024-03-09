Şampuana tuz eklemenin saçlara muhteşem etkisi! Deneyince şaşıracaksınız...

Saçlarınızın daha dolgun, bakımlı, parlak ve canlı görünmesini istiyorsanız, şampuan seçimi oldukça önemlidir. Ancak, kullandığınız şampuanı daha etkili hale getirmenin bir yolu da var: Şampuana tuz eklemek.

Aspirin veya limon suyu gibi eklemelerin yanı sıra, şampuana tuz eklemenin etkili bir yöntem olduğu bilinmektedir, ancak bu yöntem genellikle göz ardı edilmektedir.