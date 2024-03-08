Yüzümüzdeki benlerin çoğalma sebebi ortaya çıktı! ’Saydıkça çoğalır’ hurafesi meğer...

Genetik yatkınlık, belirli bir bireyde benlerin oluşumunu etkileyebilir. Aile üyelerinde benlerin çıkma eğilimi olan kişilerde yüzde de benlerin oluşma olasılığı daha yüksek olabilir.

Hamilelik, ergenlik veya hormonal dengesizlikler gibi durumlar hormon seviyelerinde değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler yüzde benlerin oluşumunu artırabilir.