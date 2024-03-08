Bağışıklığa, Kolesterole, Kansere ve daha birçok hastalığa… İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli sırrı ortaya çıktı!

İbn-i Sina, tıbbın köklerine ışık tutan bir figür olarak tanınır. Bin yıl öncesine dayanan önerileri, günümüzde hala sağlığın anahtarı olarak kabul edilmektedir. İncir ve zeytinyağı karışımı, onun öne sürdüğü mucizevi bir formüldür. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez tüketildiğinde, bu karışımın hastalıklara karşı etkili bir kalkan gibi işlev gördüğü gözlemlenmektedir.