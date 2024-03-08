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Bağışıklığa, Kolesterole, Kansere ve daha birçok hastalığa… İbn-i Sina'nın bin yıllık gizli sırrı ortaya çıktı!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Bağışıklığa, Kolesterole, Kansere ve daha birçok hastalığa… İbn-i Sina’nın bin yıllık gizli sırrı ortaya çıktı!

Doktor Yüzü Görmüyor! Hekimlerin Piri İbn-i Sina'nın bin yıl önce önerdiği incir ve zeytinyağı karışımı, bağışıklığı güçlendiriyor, kolesterolü düşürüyor, kansere karşı koruyor ve daha pek çok fayda sağlıyor. İşte mucize karışımın hazırlanışı…

İbn-i Sina, tıbbın köklerine ışık tutan bir figür olarak tanınır. Bin yıl öncesine dayanan önerileri, günümüzde hala sağlığın anahtarı olarak kabul edilmektedir. İncir ve zeytinyağı karışımı, onun öne sürdüğü mucizevi bir formüldür. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez tüketildiğinde, bu karışımın hastalıklara karşı etkili bir kalkan gibi işlev gördüğü gözlemlenmektedir.

Uzmanlar, bu karışımın sayısız faydasını vurgulamaktadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden sindirim sisteminin düzenlenmesine, kolesterol düzeylerinin kontrol edilmesinden kan şekerinin dengelemesine, cilt sağlığının korunmasından kansere karşı koruyucu etkilerine ve yaşlanmanın geciktirilmesine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkileri bulunmaktadır.

İbn-i Sina'nın önerdiği bu karışımın popülerliği, tıbbın evrensel ilkelerinin zamanla geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. İncir ve zeytinyağı, sağlık açısından güçlü bir ikili olarak bilinir ve İbn-i Sina'nın öğretileriyle birleştiğinde, insanların sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

İBN-İ SİNA'NIN ZEYTİNYAĞLI İNCİR TARİFİ

İbn-i Sina'nın önerdiği incir ve zeytinyağı karışımını hazırlamak için 250 gram kuru incir ve 1 litre hakiki zeytinyağı gerekiyor.

İncirleri yıkayıp kuruttuktan sonra küçük küçük doğrayın.

Bir kavanoza hakiki zeytinyağı koyun ve doğradığınız incirleri ekleyin.

Hazırladığınız kavanozu 5 gün boyunca güneş almayan karanlık bir yerde muhafaza edin.

5 günün ardından hazırladığınız incirli zeytinyağını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez tüketebilirsiniz.

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