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Sahte pul biber nasıl anlaşılır? Bu taktikle hemen belli oluyor...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Sahte pul biber nasıl anlaşılır? Bu taktikle hemen belli oluyor...

Sahte pul biberin nasıl anlaşılacağına dair yeni bir yöntem ortaya çıktı. Bazı gıdalar için laboratuvar testlerine başvurulması gerekebilirken, bazı gıdalardaki hileler ise kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Sahte pul biberin tespiti için öne çıkan yöntem ise oldukça basit. Peki sahte pul biber nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Mutfaklarımızda sıkça kullandığımız baharatlardan biri olan pul biber, hileye oldukça açık bir baharat türüdür. Özellikle gıda boyası kullanılarak rengi kırmızıya boyanan sahte pul biberler, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilmektedir.

Vatandaşların en çok dikkat ettiği baharatlardan biri olan pul biberin sahte olup olmadığını anlamanın aslında oldukça basit bir yolu vardır. Uzmanlar, sahte pul biberi anlamanın en kolay yolunu açıkladılar.

BU YÖNTEMLE HEMEN BELLİ OLUYOR!

Peki, sahte pul biber nasıl anlaşılır? İşte gerçekliğini test etmenin yolu...

Normal şartlarda, 1 kilo pul biber elde etmek için yaklaşık 10 kilo biber kullanılması gerekmektedir. Ancak bazı üreticiler, masrafları azaltmak ve maliyetleri düşürmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bu durum, tüketicilerin sağlığını riske atabilir.

Sahte pul biberin nasıl anlaşılacağı konusunda uzmanlar açıklamalarda bulundu. Son derece basit olan bir yöntemle pul biberin doğallığını ya da hileli olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Uzmanlar, suya dökülecek olan pul biberin aşırı koyu kırmızı bir renk vermesi durumunda bu pul biberin sahte olduğunu ifade etmektedir. Suya temas eden pul biberin yoğun bir renk bırakması, üründe gıda boyası kullanıldığını gösterebilir.

Ancak, suya dökülen pul biberin az miktarda renk vermesi durumunda, bu pul biberin gerçek olduğu anlamına gelir. Çünkü bu renk, pul biberin doğal özelliğinden kaynaklanmaktadır.

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