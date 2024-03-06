Sahte pul biber nasıl anlaşılır? Bu taktikle hemen belli oluyor...

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Peki, sahte pul biber nasıl anlaşılır? İşte gerçekliğini test etmenin yolu...

Normal şartlarda, 1 kilo pul biber elde etmek için yaklaşık 10 kilo biber kullanılması gerekmektedir. Ancak bazı üreticiler, masrafları azaltmak ve maliyetleri düşürmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bu durum, tüketicilerin sağlığını riske atabilir.

Sahte pul biberin nasıl anlaşılacağı konusunda uzmanlar açıklamalarda bulundu. Son derece basit olan bir yöntemle pul biberin doğallığını ya da hileli olup olmadığını anlayabilirsiniz.