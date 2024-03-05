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Afyon'un yöresel lezzeti gelin kurabiyesi tarifi! Tadı damağınızda kalacak

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.03.2024
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Afyon’un yöresel lezzeti gelin kurabiyesi tarifi! Tadı damağınızda kalacak

Afyonkarahisar'ın meşhur gelin kurabiyesi, çayın yanında ikram edilebilecek lezzetli bir seçenektir. Bu özel kurabiye, Afyon'da nişan, kına gecesi, düğün gibi özel günlerde sıkça sofralarda yer alır. İşte geçmişi eskiye dayanan bu nefis gelin kurabiyesi tarifi...

Çay yanına kurabiye tarifi arayanlar için Afyonkarahisar'n meşhur lezzetlerinden birini sizler için hazırladık. Bu kurabiye, bayatlamadan bir haftaya kadar dayanabilme özelliğine sahiptir. Düğün gibi özel günlerde sıklıkla yapılır. İşte gelin kurabiyesi tarifi ve yapılışı...

GELİN KURABİYESİNİN HİKAYESİ!

Gelin kurabiyesinin hikayesi şöyle: Kurabiye, nişan merasimlerinde gelinin evi tarafından özenle hazırlanır. Renkli jelatinlerle paketlenerek tek tek sepetlere konulur ve oğlan evine gönderilir. Oğlan evi, bu kurabiyeleri akraba ve komşularına dağıtarak nişan kutlamasını sürdürür.

Ancak gelin kurabiyesinin hamurunu tutturmak oldukça zordur. Afyonkarahisar'da yaygın bir inanışa göre, eğer kurabiyenin hamuru istenilen kıvamda tutulur ve dağılmadan pişirilirse, bu evliliğin mutlu bir sürece işaret ettiğine inanılır.

GELİN KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

🔸1 ½ su bardağı kuyruk yağı (eritilmiş)

🔸1 su bardağı sıvı yağ

🔸1 su bardağı pudra şekeri

🔸1 su bardağı badem (bademlerin içi çıkarılmış)

🔸2 çay kaşığı kabartma tozu

🔸Aldığı kadar un

Yapılışı:

🔸Öncelikle fırını 150 derecede ısıtın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

🔸Eritilmiş kuyruk yağı, sıvı yağ ve pudra şekerini büyük bir karıştırma kabında iyice özleştirin.

🔸Üzerine kabartma tozu ekleyin ve karıştırın.

🔸Aldığı kadar un ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

🔸Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

🔸Hamurların üzerine bademleri yerleştirin.

🔸Önceden ısıtılmış 150 derece fırında kurabiyelerin üzeri çatlayana kadar yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin.

🔸Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri bir süre dinlendirin.

🔸Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Bu tarif geçtiğimiz yıllarda Gelinim Mutfakta programında yapılmıştı.

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