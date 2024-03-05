Afyon’un yöresel lezzeti gelin kurabiyesi tarifi! Tadı damağınızda kalacak

GELİN KURABİYESİNİN HİKAYESİ!

Gelin kurabiyesinin hikayesi şöyle: Kurabiye, nişan merasimlerinde gelinin evi tarafından özenle hazırlanır. Renkli jelatinlerle paketlenerek tek tek sepetlere konulur ve oğlan evine gönderilir. Oğlan evi, bu kurabiyeleri akraba ve komşularına dağıtarak nişan kutlamasını sürdürür.

Ancak gelin kurabiyesinin hamurunu tutturmak oldukça zordur. Afyonkarahisar'da yaygın bir inanışa göre, eğer kurabiyenin hamuru istenilen kıvamda tutulur ve dağılmadan pişirilirse, bu evliliğin mutlu bir sürece işaret ettiğine inanılır.