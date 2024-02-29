Kolesterolü ilaçsız düşüren besin! 1 kaşık tüketince damarları açıyor...

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, brokoli, pazı gibi sebzeler, antioksidanlar ve lifler açısından zengin olup kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Somon ve diğer yağlı balıklar: Omega-3 yağ asitleri içerdikleri için kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilirler.

Kuru baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye gibi kuru baklagiller, lif ve protein açısından zengin olup kolesterolü düşürebilir.

Avokado: Sağlıklı yağlar içerir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.