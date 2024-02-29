29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Kolesterolü ilaçsız düşüren besin! 1 kaşık tüketince damarları açıyor...

Kolesterolü ilaçsız düşüren besin! 1 kaşık tüketince damarları açıyor...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
Kolesterolü ilaçsız düşüren besin! 1 kaşık tüketince damarları açıyor...

Uzmanlar, kolesterol seviyesinin kontrol altına alınması için beslenme alışkanlıklarının önemli olduğunu vurguluyor. Kolesterolün ihmal edilmesinin, damar tıkanıklığına yol açarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiliyor. Beslenme rutinine bazı besinleri dahil etmek, kolesterol seviyesini düşürebilir ve kalp sağlığını koruyabilir. İşte kolesterol düşüren besinler...

Kolesterol seviyesini kontrol altında tutmak için sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Uzmanlar, kolesterol seviyesini düşürebilecek ve kalp sağlığını koruyabilecek bazı besinlerin düzenli olarak tüketilmesini öneriyor. İşte kötü kolesterolü düşüren besinler...

İşte kolesterol seviyesini düşüren bazı mucizevi besinler:

Yulaf ezmesi: Yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Badem: İçerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde kolesterolü düşürmede etkilidir.

Zeytinyağı: Sağlıklı yağlar içerir ve LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, brokoli, pazı gibi sebzeler, antioksidanlar ve lifler açısından zengin olup kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Somon ve diğer yağlı balıklar: Omega-3 yağ asitleri içerdikleri için kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilirler.

Kuru baklagiller: Mercimek, nohut, fasulye gibi kuru baklagiller, lif ve protein açısından zengin olup kolesterolü düşürebilir.

Avokado: Sağlıklı yağlar içerir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Nar: Antioksidanlar içerir ve kolesterol seviyelerini kontrol etmede etkilidir.

Tarçın: Kan şekerini dengeleyebilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Soya ürünleri: Soya fasulyesi, soya sütü gibi ürünler, doymamış yağlar ve proteinler açısından zengin olup kolesterolü düşürebilir.

Chia tohumu: İçeriğindeki zengin lif ve antioksidanlar sayesinde bağırsak sağlığınızı iyileştirecek ve kolesterol, kalp hastalığına yardımcı olacaktır.

Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmada önemli bir adım olabilir. Ancak, beslenme düzenindeki değişiklikler yapmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA