Evin her köşesinde etkili! Cila gibi parlatıyor...

Karbonat, mutfaklardaki gizli kahraman olarak öne çıkıyor. Yemek hazırlığından temizliğe kadar pek çok alanda kullanılan karbonat, büyük bir yardımcıdır. Ancak, bazı yüzeylerin temizliğinde kullanıldığında zarara neden olabilir. Bu nedenle kullanırken dikkat edilmesi önemlidir. İşte karbonatın kullanımıyla ilgili detaylar...