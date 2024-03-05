Evin her köşesinde etkili! Cila gibi parlatıyor...
Karbonat, hemen hemen her mutfakta bulunan ve sadece yemeklerde değil, temizlikte de en çok tercih edilen malzemelerden biridir. Bazı durumlarda tenceredeki yemek artıklarını çıkarırken, bazen de gümüş eşyaları cilalamak gibi işlerde kullanılır. İşte karbonatın temizlikte kullanımıyla ilgili pratik yöntemler...
Karbonat, mutfaklardaki gizli kahraman olarak öne çıkıyor. Yemek hazırlığından temizliğe kadar pek çok alanda kullanılan karbonat, büyük bir yardımcıdır. Ancak, bazı yüzeylerin temizliğinde kullanıldığında zarara neden olabilir. Bu nedenle kullanırken dikkat edilmesi önemlidir. İşte karbonatın kullanımıyla ilgili detaylar...
Karbonat, birçok alanda etkili bir temizlik malzemesi olarak kullanılmaktadır. İşte karbonatın farklı alanlarda kullanımıyla ilgili pratik bilgiler...
GÜMÜŞLERDE CİLA GİBİ PARLATIYOR
Gümüş eşyaların parlaklığını geri kazandırmak için sıcak suya birkaç çay kaşığı karbonat ekleyin. Ardından gümüşleri suyun içine koyun ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra temiz bir bezle kurulayarak gümüşlerinizin eski haline döndüğünü göreceksiniz.
KÖTÜ KOKULARA BİREBİR
Karbonat, ayakkabı kokularını yok etmede etkili bir yöntemdir. Bunu yapmak için karbonatı bir buzdolabı poşetine koyun ve poşeti ayakkabınızın içine yerleştirin. Birkaç saat sonra kötü koku kaybolacaktır.
TENCERELERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR
Karbonat, tencerelerin dibinde oluşan lekeleri temizlemek için kullanılabilir. Tencere henüz sıcakken karbonatı uygulamak gerekmektedir. Eğer tencerenin dibi yanmışsa, ocağın altını kapatıp tahta bir kaşıkla kalıntıları temizleyin.
Daha sonra tencereyi oda sıcaklığında bekletin ve soğuduktan sonra tabanı kaplayacak şekilde karbonat dökün. Ardından su ilave edip kaynatın. Lekeler yumuşadığında suyu dökün ve deterjanlı süngerle tencereyi temizleyin.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler
- Kuyumcuları duyan altınlarına koşuyor! O şekilde satılanlar 200 TL zarara uğratıyor!
- İlk evim konut kredisi çıktı mı, son durum ne? 1.20'lik düşük faizli konut kredisi ödeme tablosu ve şartları! 750 bin, 1 milyon TL...
- MEB son dakika açıkladı! 30 gün kala 81 il için duyuru geldi! Okullarda yeni uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar....
- 7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?
- Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda
- MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
- Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak