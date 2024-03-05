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Evin her köşesinde etkili! Cila gibi parlatıyor...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024
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Evin her köşesinde etkili! Cila gibi parlatıyor...

Karbonat, hemen hemen her mutfakta bulunan ve sadece yemeklerde değil, temizlikte de en çok tercih edilen malzemelerden biridir. Bazı durumlarda tenceredeki yemek artıklarını çıkarırken, bazen de gümüş eşyaları cilalamak gibi işlerde kullanılır. İşte karbonatın temizlikte kullanımıyla ilgili pratik yöntemler...

Karbonat, mutfaklardaki gizli kahraman olarak öne çıkıyor. Yemek hazırlığından temizliğe kadar pek çok alanda kullanılan karbonat, büyük bir yardımcıdır. Ancak, bazı yüzeylerin temizliğinde kullanıldığında zarara neden olabilir. Bu nedenle kullanırken dikkat edilmesi önemlidir. İşte karbonatın kullanımıyla ilgili detaylar...

Karbonat, birçok alanda etkili bir temizlik malzemesi olarak kullanılmaktadır. İşte karbonatın farklı alanlarda kullanımıyla ilgili pratik bilgiler...

GÜMÜŞLERDE CİLA GİBİ PARLATIYOR

Gümüş eşyaların parlaklığını geri kazandırmak için sıcak suya birkaç çay kaşığı karbonat ekleyin. Ardından gümüşleri suyun içine koyun ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra temiz bir bezle kurulayarak gümüşlerinizin eski haline döndüğünü göreceksiniz.

KÖTÜ KOKULARA BİREBİR

Karbonat, ayakkabı kokularını yok etmede etkili bir yöntemdir. Bunu yapmak için karbonatı bir buzdolabı poşetine koyun ve poşeti ayakkabınızın içine yerleştirin. Birkaç saat sonra kötü koku kaybolacaktır.

TENCERELERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR

Karbonat, tencerelerin dibinde oluşan lekeleri temizlemek için kullanılabilir. Tencere henüz sıcakken karbonatı uygulamak gerekmektedir. Eğer tencerenin dibi yanmışsa, ocağın altını kapatıp tahta bir kaşıkla kalıntıları temizleyin.

Daha sonra tencereyi oda sıcaklığında bekletin ve soğuduktan sonra tabanı kaplayacak şekilde karbonat dökün. Ardından su ilave edip kaynatın. Lekeler yumuşadığında suyu dökün ve deterjanlı süngerle tencereyi temizleyin.

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