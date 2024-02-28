B12 vitamini eksikliğine dikkat! Bu besinler ilaç yerine geçiyor...

Uzun süreli B12 eksikliği, potansiyel kalıcı yan etkilerle tehlikeli olabilir, bunlar arasında sinir hasarı, kalp yetmezliği ve hatta mide kanseri bulunmaktadır.

Bu nedenle, herhangi bir uyarı işaretinin varlığında durum mümkün olan en kısa sürede araştırılmalıdır. Diyetisyen Claire Lynch, aranacak temel iki semptomu anlatarak dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. "B12 eksikliğinin erken belirtilerinden ikisi, yorgunluk ve ellerde veya ayaklarda karıncalanmadır" dedi.