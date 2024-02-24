1 tanesi 100 meyveye bedel! Tüketen kolay kolay hastalanmıyor...
Uzmanlar, bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından biri olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklara yakalanma riskini azaltmanın önemli bir yolu olarak değerlendiriliyor. Son yapılan çalışmalar, bu meyvenin bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı.
Uzmanlar, sağlık açısından oldukça faydalı olan ancak birçok kişi tarafından yeterince bilinmeyen iğdenin, tam bir vitamin deposu olduğunu vurguluyor. İğdenin içeriğinde bulunan 100 gram yağ, 5 gram karbonhidrat, 1 gram protein, kalsiyum, sodyum, potasyum, demir ve C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı koruyor. İşte iğdenin bilinmeyen faydaları...
🔸İğde, antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilirler.
🔸İğde, vücudu hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede soğuk algınlığı, grip ve diğer bağışıklık sistemini tehdit eden hastalıklara karşı direnç sağlayabilir.
🔸İğde tüketimi, demir eksikliği anemisi gibi rahatsızlıklara karşı etkili olabilir ve ishal gibi sindirim sorunlarına karşı da koruma sağlayabilir.
🔸İğde, kan şekerini düzenleyen doğal bir glikoz düzenleyicidir. İçerdiği lifler sayesinde, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutabilir.
🔸İğde, kansere karşı koruyucu etkisi olan antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önleyebilirler.
🔸İğde, kalp sağlığını destekleyen potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kalp ritmini düzenler ve kan basıncını düşürebilir.
🔸İğde, göz sağlığını koruyan A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, gözlerin sağlıklı kalmasını sağlar ve gece körlüğü gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.
🔸İğde, devamlı baş ağrısı, halsizlik durumu, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara karşı etkili olabilir ve kişinin gün içinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilir.
NOT: İğde, sağlık açısından önemli bir meyve olmakla birlikte, herhangi bir sağlık sorunu veya alerjiniz varsa, özellikle diyabet veya alerjiler gibi durumlarda doktorunuza danışmanız gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024
- Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Hastanelerde Klinik Destek Elemanı ne iş yapar, hangi bölümde çalışır? Kaç TL maaş alıyorlar?
- Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?