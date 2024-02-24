1 tanesi 100 meyveye bedel! Tüketen kolay kolay hastalanmıyor...

🔸İğde, antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilirler.

🔸İğde, vücudu hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede soğuk algınlığı, grip ve diğer bağışıklık sistemini tehdit eden hastalıklara karşı direnç sağlayabilir.

🔸İğde tüketimi, demir eksikliği anemisi gibi rahatsızlıklara karşı etkili olabilir ve ishal gibi sindirim sorunlarına karşı da koruma sağlayabilir.