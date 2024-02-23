Migren ağrılarını geçiren 10 besin! Yediğiniz anda etki gösteriyor...

İşte baş ağrılarını doğal yöntemlerle geçirmenin yolları:

Baş ağrıları, her yaş grubundaki insanın yaşayabileceği yaygın bir sorundur ve yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak da sıkça karşılaşılabilir.

Baş ağrılarını tetikleyen birçok neden vardır ve yaşlı bireylerde bu nedenler genellikle stres, fiziksel aktivite eksikliği, yetersiz beslenme, su kaybı gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir.