Tüketen hemen iyileşiyor! Soğuk algınlığını geçiren karabiber çayının faydaları...
Tuz ve karabiber, yemeklere sadece lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından da önemli faydalar sağlıyor. Özellikle karabiber, vücutta bulunan virüslerle savaşarak enfeksiyonların önüne geçebilir. Uzmanlar, karabiberin sadece toz halde değil, çay olarak da tüketilmesini öneriyor. İşte tarifi...
Karabiber, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve yemeklere lezzet katan önemli bir baharattır. Ancak sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. İşte karabiberin sağlık açısından bilinen bazı faydaları...
Dünya genelinde en çok kullanılan baharatlardan biri olan karabiberin genel olarak kullanım amacı, yemeklere lezzet ve aroma katmaktır. Ancak sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vücudumuzun savunma sistemi zayıflar ve hastalıkların görülme sıklığı artar. Mevsim geçişlerinde, özellikle çocuklar, yaşlılar ve astım gibi kronik akciğer hastalıkları olanlar daha duyarlı hale gelirler. Bu noktada, karabiber gibi baharatlar soğuk havalarda hem hastalıklardan koruyabilir hem de vücudu sıcak tutmaya yardımcı olabilir.
Ayrıca, soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş gibi semptomlarda da rahatlama sağlayabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle, karabiber gibi baharatların düzenli tüketimi, soğuk havalarda sağlığımızı korumak için önemli bir rol oynayabilir.
KARABİBER ÇAYININ FAYDALARI
Karabiber çayı antioksidan özelliklere sahiptir ve serbest radikallerin vücutta oluşturduğu hasarı azaltabilir.
Karabiber çayı, soğuk algınlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi semptomlarda rahatlama sağlayabilir.
Karabiber çayının içilmesi, menstrüasyon sırasında yaşanan ağrıları hafifletebilir.
Karabiber çayı sindirim sistemi problemlerini, iştah sorunlarını, gazı ve ishali iyileştirmek için faydalı olabilir.
Karabiber çayı, karaciğer ve safra asidi üretimini artırarak sindirimi kolaylaştırabilir.
TARİFİ VE YAPILIŞI
*6 adet tane karabiber
*2 adet karanfil
*1 diş sarımsak
*1 çubuk tarçın
*1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya 1/2 çay kaşığı toz zencefil
*Dilerseniz 1/2 çay kaşığı bal
*2-3 damla limon suyu
Yapılışı:
Malzemeleri bir demliğe koyun.
Üzerine kaynar su ekleyin.
Malzemelerin iyice karışması ve aromalarının suya geçmesi için 20 dakika demlemeye bırakın.
Demleme işlemi tamamlandıktan sonra çayınızı süzün.
İsterseniz içine bal ve limon suyu ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
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