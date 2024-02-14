Sirkeyi sakın buralarda kullanmayın! Ömrünü kısaltıyor...

EŞYALARIN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR!

Temizlik sirkesi ve damıtılmış beyaz sirke, etkili temizlik malzemeleridir ancak asidik özellikleri bazı yüzeylere zarar verebilir. Bu nedenle, sirkenin kullanılmaması gereken bazı bölgeler bulunmaktadır.

Özellikle elektronik ürünlerde sirke kullanmaktan kaçınılmalıdır. Sirke, televizyon, cep telefonu ve bilgisayar monitörlerinin ekranlarındaki parlama önleyici kaplamaya zarar verebilir. Bu tür yüzeyler için özel olarak tasarlanmış cam temizleyiciler kullanılmalıdır.