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25 dakikada pişiyor! Yemeye doyamayacaksınız! Enginarla yapılan en lezzetli tarif

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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25 dakikada pişiyor! Yemeye doyamayacaksınız! Enginarla yapılan en lezzetli tarif

Mutfaklarınıza lezzet ve sağlık katmak için harika bir tarifle karşınızdayız! Sadece 25 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik enginar yemeği, garnitür ve zeytinyağının muhteşem uyumuyla adeta sağlık bombasına dönüşüyor. İşte sizin için hazırladığımız en pratik enginar yemeği tarifi.

Yemelere doyamayacağınız enfes bir lezzet geliyor! Sadece 25 dakikada hazır olan bu tarif, pratik yapımıyla favori yemeğiniz olacak! İşte enginarla yapılan yemek tarifleri...

ENGİNARLA YAPILAN 10 FARKLI YEMEK TARİFİ!

🔸Enginar Çorbası

🔸Zeytinyağlı Enginar

🔸Enginar Salatası

🔸Fırında Peynirli Enginar

🔸Enginarlı Omlet

🔸Enginar Dolması

🔸Enginar Graten

🔸Enginarlı Pilav

🔸Enginarlı Pizza

🔸Enginarlı Makarna

İşte en pratik enginar yemeği tarifi!

Malzemeler:

4 adet enginar

1 adet limon

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Enginarların dış kabuklarını temizleyin ve limonlu suda bekletin.

Bir tencerede suyu kaynatın ve içine enginarları ekleyin. Enginarlar yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika haşlayın.

Haşlanmış enginarları süzün ve ortadan ikiye kesin. İçlerini bir kaşık yardımıyla oyarak çıkartın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Enginarları tavaya alın ve hafifçe kızarana kadar pişirin.

Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın.

Pişirdiğiniz enginarları servis tabağına alın ve üzerlerine isteğe bağlı olarak maydanoz serperek servis yapın.

Sağlık dolu ve lezzetli enginar yemeğiniz hazır! Afiyet olsun!

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