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Faydasına şaşıracaksınız! Çarşafın altına sabun koyun bakın ne oluyor...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Faydasına şaşıracaksınız! Çarşafın altına sabun koyun bakın ne oluyor...

Temizlik için kullandığımız sabunun aslında birçok alanda işimize yaradığını biliyor muydunuz? Çoğu insan, yorucu bir günün ardından hızlıca yatağa girip dinlenmeye ihtiyaç duyar ancak stres, kabuslar, bacak krampları veya huzursuz bacak sendromu gibi nedenlerden dolayı uykusuzluk sorunu yaşayabilir. Bu tür rahatsızlıklarla mücadele eden kişiler için oldukça basit bir çözüm önerisi bulunmaktadır.

Yorucu bir günün ardından hızlıca yatağa girip dinlenmeye ihtiyaç duyan birçok kişi, stres, kabuslar, bacak krampları veya huzursuz bacak sendromu gibi nedenlerden dolayı uykusuzluk sorunu yaşayabilir. Bu rahatsızlıklardan dolayı sıkıntı çekenler için uygulaması basit bir çözüm önerimiz var.

Her 10 kişiden 1'inde görülen huzursuz bacak sendromu, bacağın karıncalanması, kramp ve ağrılar gibi belirtilerle kendini göstererek uykuyu olumsuz etkileyebiliyor.

Bu sendromun tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, demir eksikliği, böbrek yetmezliği, diyabet, romatizmal bozukluklar gibi faktörlerin tetikleyici olabileceği düşünülüyor.

Lavanta sabununun kasları gevşetici özelliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, düzenli olarak lavanta sabunu kullanmanın huzursuz bacak sendromuyla mücadelede etkili olabileceği düşünülmektedir.

Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, sabunun içeriğindeki sodyum klorürün ciltten emilerek etki gösterdiği bilinmektedir.

Bu nedenle, lavanta sabunu gibi kasları rahatlatıcı etkilere sahip olan sabunları yatağınızın altına yerleştirmek, huzursuz bacak sendromunun belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

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