Faydasına şaşıracaksınız! Çarşafın altına sabun koyun bakın ne oluyor...

Yorucu bir günün ardından hızlıca yatağa girip dinlenmeye ihtiyaç duyan birçok kişi, stres, kabuslar, bacak krampları veya huzursuz bacak sendromu gibi nedenlerden dolayı uykusuzluk sorunu yaşayabilir. Bu rahatsızlıklardan dolayı sıkıntı çekenler için uygulaması basit bir çözüm önerimiz var.